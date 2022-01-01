أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 14:31 3:32 دقيقة مع نهاية عام وبداية آخر اختارت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أجمل الأهداف التي شهدتها ملاعب البريميرليغ في عام 2021. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز البريميرليغ أجمل أهداف الدوري الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين