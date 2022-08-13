أثبيليكويتا سعيد بالبقاء مع تشيلسي من قبل beIN SPORTS August 13, 2022 15:17 0:54 دقيقة في مقابلة حصرية مع قنواتنا، قال الإسباني ثيسار أثبيليكويتا قائد تشيلسي إنه سعيد بقرار الاستمرار مع البلوز، مؤكداً أن الشفافية سادت مفاوضات التجديد مع النادي. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي ثيسار أثبيليكويتا -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة بيولي: "مواجهة أودينيزي لن تكون سهلة" 0:34 دقيقة ميلان يمدد عقد مدافعه الإنكليزي توموري 0:54 دقيقة أثبيليكويتا سعيد بالبقاء مع تشيلسي 0:28 دقيقة واتفورد يحسم مواجهته الصعبة أمام بيرنلي 3:16 دقيقة التفاؤل يسود أنصار آرسنال قبل مواجهة ليستر سيتي 3:08 دقيقة يونايتد يسيطر على عناوين الصحافة الإنكليزية 3:24 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لتأكيد بدايته القوية 3:37 دقيقة سان جيرمان يستضيف مونبلييه وعينه على النقاط الثلاث 0:46 دقيقة برشلونة يفتتح موسمه بمواجهة ضيفه رايو فاييكانو 2:19 دقيقة رود يضرب موعداً مع هوركاش في نصف نهائي مونتريال