أبو تريكة يشيد برياض محرز من قبل beIN SPORTS June 22, 2020 23:36 1:49 دقيقة أشاد محمد أبو تريكة، محلل قنواتنا، بما قدمه اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز اليوم الإثنين عقب فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 5-صفر. -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة أبو تريكة يشيد برياض محرز 3:24 دقيقة سيتي يستعرض أمام بيرنلي في ليلة تألق رياض محرز 3:49 دقيقة 4 أهداف في مباراة فياريال أمام إشبيلية 0:56 دقيقة إصابات بـ"كوفيد-19" في دوري البيسبول الأمريكي 0:37 دقيقة اليابان تنسحب من سباق استضافة مونديال السيدات 0:43 دقيقة زايفرت يقر بتوقع انخفاض عائدات البث في البوندسليغا 0:45 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يستعدون للعودة لتدريباتهم 0:39 دقيقة آخر أخبار عودة المسابقات الإفريقية لكرة القدم 0:55 دقيقة أياكس أمستردام يتعاقد مع الحارس ستيكلنبرغ 4:01 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 33