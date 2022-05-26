أبرز لقطات الموسم المنصرم في الدوري الإنكليزي من قبل beIN SPORTS May 26, 2022 22:41 3:53 دقيقة عقب نهاية الدوري الإنكليزي الممتاز، نشرت رابطة البريميرليغ مقطع فيديو تضمن أبرز اللقطات التي شهدها الموسم المنقضي. الدوري الإنكليزي الممتاز رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة أوكسير وسان إتيان يتعادلان ذهاباً 3:53 دقيقة أبرز لقطات الموسم المنصرم في الدوري الإنكليزي 0:33 دقيقة ليبرون وغالان في ربع نهائي بطولة إيطاليا الكبرى 1:26 دقيقة كاس ترفض تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:35 دقيقة دييغو كارلوس ينتقل إلى أستون فيلا 3:01 دقيقة الجزائر تواصل تحضيراتها لاستضافة بطولة المحليين 0:39 دقيقة اعتقال إكليستون في البرازيل لحمله سلاحا غير قانوني 0:53 دقيقة نيمار يلتحق ببعثة البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية 0:30 دقيقة فان بومل مدرباً لأنتويرب البلجيكي 0:47 دقيقة ريال مدريد يعلن قائمة لاعبيه لنهائي دوري الأبطال