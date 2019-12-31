أبرز لحظات الدوري الإنكليزي خلال العقد الأخير December 31, 2019 19:01 3:03 دقيقة في هذا الفيديو تشاهدون أبرز الأهداف والتتويجات ولحظات الوداع والفرح والحزن التي عاشها عشاق الدوري الإنكليزي الممتاز خلال العقد الأخير. -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة أبرز لحظات الدوري الإنكليزي خلال العقد الأخير 0:45 دقيقة ألكاسير يطلب مغادرة دورتموند 0:34 دقيقة أنشيلوتي يعتبر مواجهة سيتي مقياساً واقعيا لإيفرتون 0:32 دقيقة الألماني فايغل من دورتموند إلى بنفيكا 3:07 دقيقة تقنية الـ VAR تثير جدلاً واسعاً في إنكلترا 0:55 دقيقة وكيل أعمال بوغبا يهدّد مانشستر يونايتد 1:59 دقيقة بوكا جونيورز يقدم مدرّبه الجديد 0:41 دقيقة إنتر ميامي الأميركي يعلن اسم أول مدرب في تاريخه 0:35 دقيقة أشرف حكيمي في تشكيلة أفضل اكتشافات سنة 2019 0:53 دقيقة رودجرز: "مواجهة نيوكاسل يونايتد لن تكون سهلة"