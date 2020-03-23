أبرز المحطات في مسيرة ليفربول هذا الموسم مع مراسلينا March 23, 2020 11:25 32:27 دقيقة نشرع بداية من اليوم في العودة إلى أجواء المنافسات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وفي أبرز المُسابقات القارية قبل توقفها بسبب تفشي وباء كورونا. تقارير إخبارية ليفربول كورونا -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة ارتفاع الوفيات في إيطاليا يرفع من نسب إلغاء الدوري 0:29 دقيقة نابولي يؤجل عودته إلى التدريبات 0:39 دقيقة رئيس الجمعية الإيطالية للاعبين يثمّن قرار لاتسيو 1:42 دقيقة أكثر من 60% من اليابانيين يريدون تأجيل الأولمبياد 0:46 دقيقة كارل لويس يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 0:42 دقيقة تمديد تعليق النشاط الرياضي في الكويت بسبب كورونا 1:29 دقيقة 4 أسابيع مهمة لحسم مصير أولمبياد 2020 0:33 دقيقة اتحاد القوى الفرنسي ينضم للمطالبين بإرجاء الألعاب 2:39 دقيقة طوكيو 2020: غالبية الرياضيين الأميركيين مع التأجيل 1:57 دقيقة تكاتف رياضي في إيطاليا من أجل محاربة تفشي كورونا