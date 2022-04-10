أبرز الأرقام قبل المواجهة النارية بين سيتي وليفربول من قبل beIN SPORTS April 10, 2022 11:21 2:03 دقيقة تكتسي مواجهة مانشستر سيتي وضيفِه ليفربول أهمية خاصة من واقع أنها تأتي في معترك صراع الفريقين على اللقب. إليكم قراءة في أبرز أرقام الفريقين في مواجهاتهما الأخيرة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي ليفربول -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الدحيل وسباهان 2:45 دقيقة برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ليفانتي 2:03 دقيقة أبرز الأرقام قبل المواجهة النارية بين سيتي وليفربو 5:08 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول 5:14 دقيقة فوز باهر لباريس سان جيرمان على كليرمون 3:19 دقيقة ريال مدريد يواصل مسيرة الانتصارات ويهزم خيتافي 0:25 دقيقة فوز تاريخي لآيرلندا على فيجي في الرغبي السباعي 0:29 دقيقة نهاية مشوار "اليعقوبي" مع شبيبة الساورة 0:28 دقيقة إنتر يضع ميلان ونابولي تحت الضغط بفوزه على فيرونا 0:47 دقيقة توتنهام يتألق ويعزز موقعه في المركز الرابع