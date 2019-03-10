وسجل للمدفعجية السويسري غرانيت تشاكا 12، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من ركلة جزاء 69.

وصار رصيد أرسنال 60 نقطة في المركز الرابع خلف توتنهام بفارق نقطة واحدة، أما يونايتد فتجمد رصيده عند النقطة 58 وصار خامساً أمام تشيلسي 57.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز أرسنال 2-0.

- 90+1 رأسية من راشفورد، لكن حارس أرسنال يمسكها بإحكام.

- د 71 لاغازيت يسدد كرة قوية تجانب القائم.

- د 69 أوباميانغ يسجل الثاني لأرسنال من ركلة جزاء تحصل عليها لاغازيت بعد عرقلة "غير واضحة" من البرازيلي فريد.

- 14% فقط من أهداف روميلو لوكاكو الـ113 في الدوري الممتاز سجلها أمام الفرق "الستة الكبيرة" (16 في 74 لقاء).

- د 59 راشفورد يسدد حرة مباشرة لعبت بذكاء لكنها انحرفت بجوار القائم.

- د 50 لينو مجدداً ينقذ كرة خطيرة للغاية من لوكاكو.

- نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.

- د 36 حارس يونايتد لينو، يقف سداً منيعاً بوجه لوكاكو في فرصة خطرة، بات فيها البلجيكي بمواجهة منفردة مع الألماني.

- نصف ساعة ممتعة، ومفتوحة، أرسنال تتضح نواياه لهدف ثانٍ، أمام مزيد من المحاولات من يونايتد، المباراة مشرّعة أمام الأهداف.

- د 19 البرازيلي فريد يسدد كرة قوية يردها القائم الأيسر للألماني لينو.

- د 12 السويسري غرانيت تشاكا يسجل بيسارية خادعة عن يمين دي خيا الهدف الأول لأرسنال.

- د 9 العارضة تقف حائلاً أمام هدف يونايتد الأول بعد متابعة رائعة من لوكاكو.

- د 8 أوباميانع يجرب حظه بتسديدة قوية لكن دي خيا يمسكها بلا صعوبة.

- د 2 محاولة مبكرة خطيرة لارسنال عبر عرضية من سياد كولاسيناك حاول متابعتها لاغازيت لكنه لم يصل إليها.

- الحكم جونثان موز يطلق صافرة البداية

سولسكاير: سوف نوجد اللياقة البدنية اللازمة، لدي الثقة الكبيرة ببوغبا، لأنه يوجد التوازن، أساس النجاح هو الحماس، والطاقة واللياقة...

أيمري: أولاً أريد أن أسعد الجماهير، الخطة الموضوع مبنية على التوازن، المهم هو إيجاد التويلفة المناسبة والذهاب إلى الهجوم حين تسنح الفرصة.

- لم يفز مان يونايتد في ضيافة أرسنال في زيارتين متتاليتين في الدوري منذ 1985-1986 – كان ذلك الموسم الثالث على التوالي الذي يحقق فيه ذلك في جميع المنافسات.

- فاز أرسنال مرتين في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه أمام مان يونايتد في الدوري الممتاز.

مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 10 مارس في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة متوفرة لمشاهدة البث المباشر لها عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.