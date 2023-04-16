آرسنال يلاقي وست هام في ديربي منتظر من قبل beIN SPORTS April 16, 2023 10:51 2:55 دقيقة يتطلع آرسنال لمواصلة سجله الجيد في مواجهات ديربي العاصمة عندما يحل ضيفاً على وست هام يونايتد المنتشي بنقاط الجولة الماضية أمام فولهام. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال وست هام -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مونتاغلياني يرحب بمشاركة قطر في الكأس الذهبية 0:45 دقيقة عماد محمد يأمل تدريب منتخب العراق الأول مستقبلاً 2:59 دقيقة لقاء بحسابات مختلفة بين نوتنغهام ومانشستر يونايتد 2:55 دقيقة آرسنال يلاقي وست هام في ديربي منتظر 2:17 دقيقة برشلونة يبحث عن النقاط الثلاث عندما يلاقي خيتافي 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ