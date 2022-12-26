تابع آرسنال نتائجه اللافتة في الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على وست هام 3-1 الإثنين في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

ووجد آرسنال نفسه متأخراً على ملعبه بعد مرور 27 دقيقة بهدف الجزائري سعيد بن رحمة من ركلة جزاء والذي انتهى عليه الشوط الأول.

ونجح شبان آرسنال في قلب النتيجة بأول ربع ساعة من الشوط الثاني عندما سجّل ساكا التعادل بدايةً عقب تمريرة من النرويجي أوديغارد (53) قبل أن يضيف البرازيلي مارتينيلي الهدف الثاني مستثمراً كرة من السويسري تشاكا (59).

ونجح نيكيتاه في إضافة الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة حاسمة أخرى من أوديغارد (68).

وحقق آرسنال انتصاره الرابع توالياً في الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن نيوكاسل الثاني مؤقتاً و8 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث مع مباراة أقل للأخير.

وفي الجانب الآخر استمرت معاناة وست هام بخسارته الرابعة توالياً في المسابقة وتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً.