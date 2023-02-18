وتناوب على تسجيل أهداف الضيوف كل من بوكايو ساكا (16) والأوكراني أوليكسندر زينشينكو (61) والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (خطأ في مرمى فريقه 90+3) والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (90+8).

في المقابل بصم على هدفي أصحاب الأرض كل من أولي واتكينز (5) والبرازيلي فيليب كوتينيو (31).

وبذلك استعاد آرسنال نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية إذ غاب عنه الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وهو الفوز السابع عشر للغانرز في البريميرليغ خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و3 هزائم ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة مؤقتًا.

بينما تكبدّ أستون فيلا هزيمته الحادية عشرة في المسابقة المحلية هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و4 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 28 نقطة في المرتبة الحادية عشرة مؤقتًا.