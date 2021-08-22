آرسنال يصطدم بجاره تشيلسي من قبل beIN SPORTS August 22, 2021 12:38 2:21 دقيقة يسعى آرسنال إلى تجاوز كبوته في الجولة الافتتاحيّة حين يواجه تشيلسي بطل أوروبا في مهمة لن تكون سهلة على المدرّب الإسباني ميكيل أرتيتا وفريقه. تقارير إخبارية آرسنال تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة آرسنال يصطدم بجاره تشيلسي 0:34 دقيقة الرجاء يتوج بكأس العرب للأندية الأبطال 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد وليفانتي - التغطية الخاصة 1:07 دقيقة سيميوني يأمل عودة المصابين قريباً جداً 2:13 دقيقة غريزمان يؤكد أنّ مهامه لم تتأثر بعد رحيل ميسي 4:39 دقيقة ديباي يمنح البلوغرانا تعادلاً ثميناً 4:09 دقيقة ليل يتعثّر أمام سانت إتيان 0:50 دقيقة روبليف يبلغ نهائي دورة سينسيناتي 0:53 دقيقة سياسة إدارة الفيصلي تثير غضب الجماهير 1:18 دقيقة مورينيو سعيد بانضمام أبراهام إلى صفوف روما