وسجل لآرسنال هدفه البلجيكي لياندرو تروسارد 66 فيما عادل للضيوف إيفان توني 74.

رصيد آرسنال صار 51 نقطة في قمة الترتيب متقدما بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي الذي يلتقي مع استون فيلا الاحد، علما بأن آرسنال يستضيف سيتي الاربعاء المقبل في مباراة مؤجلة.

أما برينتفورد فبات لديه 34 نقطة في المركز الثامن.

وهي المباراة الثانية توالياً التي يفشل فيها آرسنال في تحقيق الفوز بعد سقوطه المفاجىء امام إيفرتون 0-1 الأسبوع الماضي ليتلقى الخسارة الثانية فقط هذا الموسم.

ورمى آرسنال بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن برنتفورد دافع عن مرماه ببسالة.



