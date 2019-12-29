آرسنال يستقبل تشيلسي في قمة مباريات الجولة 20 من قبل beIN SPORTS December 29, 2019 12:39 2:40 دقيقة يستقبل آرسنال الساعي الى تسجيل أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني ميكيل أرتيتا في قمة مباريات الجولة 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة نهضة بركان يسعى للانفراد بصدارته أمام موتيما بيمبي 2:02 دقيقة قمة مصرية بالإسكندرية بين المصري وبيراميدز 1:30 دقيقة كريستيانو رونالدو يستعد لما بعد الإعتزال 2:40 دقيقة آرسنال يستقبل تشيلسي في قمة مباريات الجولة 20 2:13 دقيقة الملكي الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي 2:01 دقيقة الثنائي لوكاكو وسانشيس ورقة رابحة في صفقات إنتر 2:10 دقيقة الميرينغي الأكثر صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي 0:21 دقيقة جنوى يقيل موتا ويعين نيكولا مدرباً له 0:29 دقيقة موراي يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية