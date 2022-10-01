وسجل للمدفعجية، الغاني توماس بارتي 20، البرازيلي غابرييل جيسوس 49، والسويسري غرانيت تشاكا 67، فيما وقع على هدف توتنهام الوحيد هاري كاين من ركلة جزاء 31.

ولعب توتنهام بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد لاعبه البرازيلي إيمرسون رويال بعد مخاشنة مواطنه غابريال مارتينيلي.

ويحلق فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الصدارة برصيد 21 نقطة فيما توقف رصيد فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي تعرض للخسارة الأولى هذا الموسم عند النقطة 17 في المركز الثالث.

وحملت المواجهة طعمًا ثأريًا من جانب "المدفعجية"، بعد أن خطف منهم توتنهام في نهاية الموسم الماضي المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتابع توتنهام فشله في الفوز في معقل أرسنال في الدوري في آخر 12 مباراة وتحديدًا منذ 2010.

وصحيح أن آرسنال يتصدر بسبعة انتصارات، إلا أن فوزه على توتنهام كان الأول ضد أحد الأندية الستة الكبرى، علماً بأن خسارته الوحيدة جاءت على يد مانشستر يونايتد 1-3 وسيلتقي ليفربول الأسبوع المقبل.

وكان هدف كاين هو النقطة المضيئة الوحيدة في أداء توتنهام.

ورفع كاين رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم، و14 في 18 مباراة في دربي شمال لندن (رقم قياسي).

كما أصبح كابتن توتنهام أول لاعب يسجل 100 هدف خارج أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز.





