وسجل للمدفعجية حارس مرمى توتنهام الفرنسي هوغو لوريس 14 بالخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من ساكا، والنرويجي مارتن أوديغارد 36.

وصار رصيد فريق المدرب ميكيل أرتيتا 47 نقطة، في صدارة الترتيب، أما توتنهام فبقي في المركز الخامس بـ33 نقطة.

ويسعى آرسنال إلى إحراز لقبه الأول منذ موسم 2003-2004 عندما أكمل ذلك الفريق بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر الموسم بأكمله من دون أي خسارة.

والفوز هو الأول لأرسنال على توتنهام في ملعب الأخير منذ 9 سنوات عندما كان مدربه الحالي الإسباني ميكل أرتيتا لاعباً في صفوفه.

فرض آرسنال سيطرته على مجريات الشوط الأول تماما وشكل خطورة متواصلة على مرمى توتنهام في حين فشل الأخير في تشكيل اي خطورة حقيقية على مرمى ارون رامسدايل.

ونجح آرسنال في افتتاح التسجيل عندما سار بوكايو ساكا بالكرة على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة واطلق كرة قوية لم يحسن الحارس الفرنسي هوغو لوريس في التعامل معها فأدخلها خطأ داخل شباكه (14).

آرسنال يحقق الفوز في مباراتي دربي شمال لندن في موسم واحد من الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 2013- 2014

وكان الغاني توماس بارتي يضيف الهدف الثاني لكنه كرته الرائعة على الطاير ارتدمت من القائم ومرت كرة القائد النرويجي مارتن أوديغارد الى جانب القائم ايضا.

ودخل توتنهام الشوط الثاني بوجه مختلف حيث رمى بثقله من أجل تعديل النتيجة وشكل ضغطا كبيراً على آرسنال لكن دفاع الأخير ومن خلفه الحارس حالاً دون تسجيل توتنهام لأي هدف.