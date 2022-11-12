وتغلب آرسنال على مضيفه وولفرهامبتون 2-0 يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد النرويجي أوديغارد فريقه للفوز بتسجيله الثنائية (55 و75).

وهذه المرة الثانية التي يسجل بها أوديغارد ثنائية مع آرسنال في الدوري هذا الموسم بعدما بصم على ثنائية ي المرحلة الثالثة أمام بورنموث 3-0.

وواصل آرسنال نتائجه المميزة في الدوري إذ حقق فوزه الثالث توالياً وتجنب الهزيمة للمباراة الثامنة توالياً في الدوري (سبعة انتصارات وتعادل).

ورفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة بفارق خمس نقاط عن سيتي الذي خسر أمام برينتفورد السبت أيضاً.

وفشل الخاسر في مغادرة المركز الأخير بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط.