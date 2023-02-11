آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات من قبل beIN SPORTS February 11, 2023 10:39 3:27 دقيقة بعد خسارته أمام مانشستر سيتي في كأس إنكلترا وإيفرتون في الجولة الماضية من البريميرليغ يتطلع آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات وتجنب خسارة ثالثة توالياً عندما يستقبل جاره برينتفورد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال برينتفورد -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة زاكيروني يتعرض لأزمة صحية إثر سقوطه في منزله 3:56 دقيقة بيل يستهل ممارسة الغولف على نطاق أوسع 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يواجه موناكو بغياب ميسي ومبابي 0:53 دقيقة الأهلي يطمح إلى نيل برونزية مونديال الأندية مجدداً 0:42 دقيقة شبيبة القبائل يحل ضيفاً على بترو أتليتيكو 0:44 دقيقة اختبار صعب للهلال السوداني أمام مضيفه صنداونز 0:31 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والمريخ 3:27 دقيقة آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات 2:14 دقيقة الفوز الأربعون لبوسطن والعاشر توالياً لميلووكي 3:56 دقيقة الرجاء الرياضي يقسو على فيبرس