آخر الأخبار من ملعب الاتحاد قبل مواجهة سيتي لأستون فيلا من قبل beIN SPORTS May 22, 2022 14:57 2:14 دقيقة مراسل beIN SPORTS يتحدث عن آخر الأخبار من معسكر فريق مانشستر سيتي قبل المواجهة المفصلية ضد آستون فيلا. مقابلات beIN SPORTS الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة مانشستر سيتي 0-0 أستون فيلا: التغطية الخاصة 9:06 دقيقة غريليش يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 3:09 دقيقة جهود لافتة لرفع جاهزية قطر لاستضافة المونديال 3:59 دقيقة كيف تعاملت الصحافة الإسبانية مع قرار مبابي؟ 2:27 دقيقة استقبال لائق بنجوم نهضة بركان بعد التتويج باللقب 3:05 دقيقة حالة ارتياح في باريس بعد التجديد مع مبابي 2:03 دقيقة ملعب أنفيلد سيحتفي بلاعبي الريدز مهما كانت النتائج 2:14 دقيقة آخر الأخبار من ملعب الاتحاد قبل مواجهة الحسم 0:39 دقيقة أُنس جابر تودع بطولة رولان غاروس من الدور الأول 0:37 دقيقة ميلان على بعد ساعات من فرصة التتويج بلقب الدوري