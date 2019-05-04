وتأتي هذه الإصابة لتزيد من محن ليفربول الذي يتنافس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي في موسم تاريخي للفريقين.

وغادر الفرعون المصري الميدان بعد الإصابة مباشرة على نقالة (73) وأقحم مدرب الـ"ريدز" الألماني يورغن كلوب البلجيكي ديفوك أوريجي بدلاً منه.

وعقب نهاية المباراة أفاد مراسل beIN SPORTS زياد منصور مباشرة من ملعب "سانت جايمس بارك" أن نجم الفراعنة غادر الغرفة الطبية وهو يسير بشكل طبيعي ولم ينقل إلى المستشفى مما يوحي بأن إصابته ليست خطيرة.

وأثار السقوط القوي على أرضية الميدان للمصري صلاح مخاوف عشاق الفريق العريق وجهازه الفني إذ تعدّ خسارة جهود الفرعون ضربة قوية لليفربول الذي يصارع على جبهتين بما أنه يستعد لخوض مباراة العودة أمام برشلونة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة سيكون الفريق الإنكليزي مطالباً فيها بقلب تأخره ذهاباً بثلاثية نظيفة فضلاً عن مباراة ولفرهامبتون الأخيرة في الدوري المحلي التي ستكون مصيرية في حسم هوية بطل إنكلترا.



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