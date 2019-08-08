يونايتد لضم ماندزوكيتش بعد الرحيل المتوقع للوكاكو (تقارير)

أعاد مانشستر يونايتد الإنكليزي فتح باب التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من يوفنتوس الإيطالي، مع اقتراب رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الى إنتر الايطالي، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية الخميس.

ووصل لوكاكو الأربعاء الى ميلانو تمهيدا لانتقال محتمل الى إنتر بصفقة مقدرة بثمانين مليون يورو، بعد تعثر موسمه الأخير مع "الشياطين الحمر".

لكن في ظل فشل صفقة التبادل بين يونايتد ويوفنتوس التي كانت ستضع لوكاكو في تورينو وتجلب الأرجنتيني باولو ديبالا الى ملعب "أولد ترافورد"، عاد اسم المخضرم ماندزوكيتش الى ساحة الانتقالات في الساعات الأخيرة قبل إقفالها في الدوري الانكليزي الخميس.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الايطالية، أعاد يونايتد فتح المفاوضات مع يوفنتوس لضم اللاعب البالغ 33 عاما في صفقة مقدرة بـ15 مليون يورو.

ويعد ماندزوكيتش من اكثر اللاعبين خبرة مع صفوة الأندية الاوروبية، اذ حمل ألوان بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الاسباني ويوفنتوس، بعد تألقه مع دينامو زغرب الكرواتي وفولفسبورغ الألماني. كما ساهم بقيادة منتخب كرواتيا الى وصافة مونديال روسيا الصيف الماضي.

وكان المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير عزز تشكيلته بقلب الدفاع الدولي هاري ماغواير مقابل 80 مليون جنيه، الجناح الويلزي دانيال جيمس القادم من سوانسي سيتي، والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس، والذي قدرت وسائل الإعلام المحلية قيمة انتقاله بـ 50 مليون جنيه.