يونايتد سيتخذ "خطوات مناسبة" بعد تصريحات رونالدو

وأحدث الفائز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات زلزالاً كروياً عندما صرّح في وقت سابق انه لا يحترم الهولندي إريك تن هاغ مدرب "الشياطين الحمر"، كما انتقد عائلة غلايزر مالكة يونايتد في مقابلة لمدة 90 دقيقة بثتها قناة "توك تي في".

قال يونايتد في بيان: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة رداً على المقابلة الإعلامية الأخيرة لكريستيانو رونالدو".

وأضاف "لن نُدلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

ويأتي بيان يونايتد غداة تصريح غاري نيفيل قائده السابق أنه لم يعد أمام "الشياطين الحمر" سوى خيار إلغاء عقد رونالدو الذي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن غير المتوقع أن يعود رونالدو إلى يونايتد إلاّ بعد انتهاء مشاركته الخامسة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

