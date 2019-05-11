يوم الحسم بألسنة نجوم مانشستر سيتي وليفربول



ونذكر تباعاً أهم التصريحات التي وردت من أبرز العناصر في مانشستر سيتي وليفربول، قبل المرحلة الأخيرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد، والتي ستشهد حسم اللقب لصالح أحدهما.

ويتصدر سيتي حامل اللقب الترتيب برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، ويحلّ الأول ضيفاً على برايتون، بينما يستضيف الثاني ولفرهامبتون، في المرحلة الثامنة والثلاثين التي تقام مبارياتها الأحد.

مانشستر سيتي لتفادي "التدمير"

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة، تعليقاً على تحقيق 13 فوزاً متتالياً في الدوري المحلي: "هذا امتياز (...) أن نبلغ هذه المرحلة هو حلم، بصراحة لم أتوقع قبل أشهر عندما ابتعدنا بفارق سبع نقاط عن ليفربول، أن نصل إلى المرحلة التي نحن فيها اليوم، لدينا فرصة أن نصبح الأبطال في حال فزنا بمباراتنا وهذا ما علينا القيام به".

وأكد غوارديولا ضرورة انتزاع اللقب لتفادي "تدمير" الفريق من قبل النقاد، وأوضح "رأينا في دوري أبطال أوروبا"، في إشارة إلى خسارة برشلونة الإسباني أمام ليفربول وأياكس أمستردام الهولندي أمام توتنهام على رغم تقدمهما في ذهاب الدور نصف النهائي، "الفريقان خسرا مرة واحدة لكن الجميع دمرهما، دمروا المدربين، دمروا الناديين (...) القيام بالأمور بشكل مذهل، بشكل جيد، نعرف العالم الذي نعيش فيه وعلينا تحقيق الفوز".

وتابع: "في مباراة واحدة يمكن لأيّ شيء أن يحصل، خطأ واحد من قبلنا، أداء مذهل من الطرف الآخر، خطأ واحد من الحكم قد يحسم اللقب، لذا علينا أن نكون أكثر دقة، أن نكون أفضل، ونحاول الفوز بالمباراة".

أضاف "اذا حققنا لقبين تواليا (في الدوري الممتاز) الأمر سيكون جميلاً لكنه لن يغير الكثير، الواقع هو أننا لعبنا بشكل مذهل طوال الموسم في مختلف المسابقات، وتتبقى لنا مباراتان (واحدة في الدوري والأخرى في نهائي كأس إنكلترا ضد واتفورد)، مباراتان نهائيتان من أجل لقبين، علينا أن نكون أقوياء ذهنياً علماً بأن المنافسة ستكون صعبة".



المهاجم الإنكليزي رحيم سترلينغ قال خلال تلقيه جائزة أفضل لاعب شاب من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الخميس: "الأحد تنتظرني أكبر مباراة في حياتي وعليّ أن أحاول الفوز بها، الأمر مميز جداً".

ليفربول أمام اختبار جديد

المدرب الألماني يورغن كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة، بعد أيام من "ريمونتادا" ضد برشلونة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا (صفر-3 ذهاباً، 4-صفر إياباً): "كان أسبوعاً من اللحظات الكبيرة في كرة القدم، لكن من وجهة نظرنا، قد تنتظرنا لحظة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، الأسبوع لم ينته بعد، أعتقد أنّ العديد من الأشخاص توقعوا في بداية الأسبوع أن أكون جالساً هنا لأقول حسنا، بعد فشلنا في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، من الصعب أن نكون أبطالاً (للدوري الإنكليزي). حسناً، الآن نحن في النهائي ولا يزال الأمر (التتويج المحلي) صعباً".

أضاف: "لسنا معتادين على لحظات المجد لكننا نحقق الانتصارات بين حين وآخر، الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به هو الفوز بالمباراة الأحد".

ونظراً لإقامة مباريات الغد في التوقيت ذاته، يتوقع أن يكون المشجعون في ملعب أنفيلد مركزين على هواتفهم الذكية لمتابعة نتيجة مباراة سيتي ضد برايتون، وعلّق كلوب على ذلك بالقول "ربما يجب على مشجعينا ألا يحتفلوا سوى في حال كانت النتيجة صفر-3 لصالح برايتون ومضت 86 أو 87 دقيقة من وقت المباراة".

وبشأن بحث النادي عن اللقب التاسع عشر في بطولة إنكلترا والأول منذ 1990، اعتبر كلوب أنّ "على كل من الفريقين أن يفوز بمباراته، قد لا يحصل ذلك، لذا علينا التركيز على هذا الأمر".



المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، في تصريحات للموقع الالكتروني لناديه: "كلنا استمتعنا (بالفوز على برشلونة) وأعتقد في اليوم التالي استمتعنا بذلك أيضاً، كانت أمسية مذهلة، رائعة، ومميزة (...) لكن بطبيعة الحال عدنا إلى العمل والأحد سيكون اختباراً كبيراً لنا مجدداً، المباراة الأخيرة".

وتابع: "نريد أن نظهر ما كنا نقوم به طوال الموسم، وأن نحصد النقاط الثلاث بصرف النظر (عن المباراة الأخرى)، ولفرهامبتون قدّم أداءً متميزاً طوال الموسم، فريق مذهل، مدرب مذهل، ستكون مباراة صعبة جداً، يمكن للجميع التحدث عما سيحصل في مباراة برايتون (مع سيتي)، لكن علينا التركيز على مباراتنا، علينا أن نحاول الحصول على النقاط الثلاث مهما كان الثمن، اذا قمنا بذلك، يمكننا حينها النظر لما سيحصل في برايتون".

