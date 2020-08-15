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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

يورغن كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي موسم 2019-2020

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اختير يورغن كلوب مدرب ليفربول البطل أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنتهي اليوم السبت بعد قيادته النادي إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

AFP

وفاز ليفربول بقيادة كلوب في 32 من 38 مباراة في الموسم وجمع 99 نقطة ليضمن التتويج باللقب قبل سبع جولات من نهاية موسم البطولة.  

وتوج كلوب (53 عاماً) بالجائزة بعد تفوقه على كل من فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.  

وخلال الموسم المنتهي توج كلوب بلقب أفضل مدرب في الشهر خمس مرات متفوقاً على رقم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو أربع مرات الذي حققه في موسم 2017-2018.  

وفي الشهر الماضي أيضاً اختارت رابطة مدربي الدوري كلوب كأفضل مدرب في العام.  

وتوج ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول (الذي قدم 13 تمريرة حاسمة، وأحتل المركز الثاني في ذلك خلف كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي)كأفضل لاعب شاب في الموسم أمس الجمعة.  

وحصل ألكسندر-أرنولد (21 عاما) على الجائزة بعد تفوقه على لاعبي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وميسون  جرينوود وعلى ثنائي تشيلسي كريستيان بوليسيك وميسون ماونت.  

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