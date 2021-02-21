ويست هام يهزم توتنهام ويرتقي للمركز الرابع

ورفع ويست هام رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي الذي تعادل مع ساوثهامبتون أمس السبت بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.

وتعرض فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للخسارة الخامسة في آخر ست مباريات بالدوري، دافعاً ثمن انعدام التماسك الدفاعي.

وأنهى ويست هام الشوط الأول للمباراة متقدما بهدف وحيد سجله ميكايل أنطونيو في الدقيقة الخامسة، وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جيسي لينغارد الثاني قبل أن يقلّص توتنهام الفارق بهدف وحيد سجله البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.