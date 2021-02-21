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الدوري الإنكليزي الممتاز

ويست هام يهزم توتنهام ويرتقي للمركز الرابع

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ارتقى ويست هام يونايتد إلى المركز الرابع على الرتيب بفوزه اليوم الأحد على ضيفه توتنهام 2-1 في الجولة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

ورفع ويست هام رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي الذي تعادل مع ساوثهامبتون أمس السبت بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.

وتعرض فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للخسارة الخامسة في آخر ست مباريات بالدوري، دافعاً ثمن انعدام التماسك الدفاعي.

وأنهى ويست هام الشوط الأول للمباراة متقدما بهدف وحيد سجله ميكايل أنطونيو في الدقيقة الخامسة،  وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جيسي لينغارد الثاني قبل أن يقلّص توتنهام الفارق بهدف وحيد سجله البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

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