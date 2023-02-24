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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وولفرهامبتون يجبر فولهام على التعادل

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اقتنص فولهام التعادل بنتيجة 1-1 من ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

Reuters


افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 23 عبر الإسباني بابلو سارابيا قبل أن يتعادل مانور سولومون لفولهام في الدقيقة 64 ليتقاسم الفريقان نقطة التعادل.  

وكان وولفرهامبتون أفضل بكثير في الشوط الأول واستحق التقدم بعد 23 دقيقة بإنهاء رائع من سارابيا، وهو الهدف الأول للاعب الدولي الإسباني على صعيد كرة القدم الإنكليزية.  

ورد سولومون بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 64 لتسكن الشباك ويسجل اللاعب الإسرائيلي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز.  

وظل فولهام في المركز السادس برصيد 39 نقطة بعد أن أضاع فرصة التقدم في النقاط ليتساوى مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.  

في المقابل، أبعد التعادل وولفرهامبتون عن منطقة الهبوط بأربع نقاط ليحتل المركز 15 برصيد 24 نقطة.

الدوري الإنكليزي الممتاز فولهام وولفرهامبتون
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