وولفرهامبتون يجبر فولهام على التعادل



افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 23 عبر الإسباني بابلو سارابيا قبل أن يتعادل مانور سولومون لفولهام في الدقيقة 64 ليتقاسم الفريقان نقطة التعادل.

وكان وولفرهامبتون أفضل بكثير في الشوط الأول واستحق التقدم بعد 23 دقيقة بإنهاء رائع من سارابيا، وهو الهدف الأول للاعب الدولي الإسباني على صعيد كرة القدم الإنكليزية.



ورد سولومون بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 64 لتسكن الشباك ويسجل اللاعب الإسرائيلي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز.

وظل فولهام في المركز السادس برصيد 39 نقطة بعد أن أضاع فرصة التقدم في النقاط ليتساوى مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.

في المقابل، أبعد التعادل وولفرهامبتون عن منطقة الهبوط بأربع نقاط ليحتل المركز 15 برصيد 24 نقطة.