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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

وولفرهامبتون المتألق يستهل عودته بانتصار رائع

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فوز لافت للذئاب خارج ملعبهم على وست هام بثنائية عززوا به آمالهم في حجز أحد المقاعد الأوروبية في الموسم القادم.

Reuters

واصل فريق وولفرهامبتون تقديمه لموسم استثنائي ودشن عودته لمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز بعد التوقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، بتحقيق فوز مستحق ولافت خارج ملعبه على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، السبت في إطار المرحلة الثلاثين من البطولة.

أقيمت المباراة في إستاد لندن الأولمبي معقل وست هام وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني دفع مدرب الذئاب نونو سانتو بمهاجمه المتألق وأحد أفضل لاعبيه هذا الموسم آداما تراوري في الدقيقة 64، ولعب تراوري دور البطولة في المباراة فور نزوله حيث أدت تحركاته لزيادة الفاعلية الهجومية في فريقه وتمكن من إهداء تمريرة حاسمة لراؤول خيمينيز (73) فأحرز منها المكسيكي الدولي الهدف الرابع عشر له هذا الموسم، مقابل 6 تمريرات حاسمة.

وواصل وولفرهامبتون سيطرته الكاملة وفي الدقيقة 84 تمكن بيدرو نيتو من إحراز الهدف الثاني للفريق، الذي رفع رصيده بذلك إلى 46 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

من جانبه تجمد رصيد وست هام عند 27 نقطة وأصبح معرض جداً للتراجع والدخول إلى دائرة الهبوط إذا ما تمكن بورنموث من الفوز على كريستال بالاس لاحقاً.

وست هام يونايتد وولفرهامبتون
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