وكيل محمد صلاح ينفي إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

وغرّد عباس في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الجمعة: "كم هو مخجل نشر شيء حساس للغاية بدون معرفة أو مصدر".

وأضاف عباس أنّ مثل هذه الأخبار الزائفة هدفها فقط الحصول على النقرات، معتبراً هذا الشيء أمر مقزز ومرعب في ذات الوقت.

How shameful that something so sensitive is published with zero knowledge or sources... just for clicks. Disgusting and horrifying at the same time. https://t.co/I0ytdpuWfL — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 13, 2020

وشارك صلاح في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها فريقه 3-2 وودّع من خلالها المسابقة التي حمل لقبها في الموسم الفائت.

وانتشرت الكثير من الشائعات المرتبطة بإصابة بعض نجوم كرة القدم بفيروس كورونا وأبرزها تداول خبر إصابة الأرجنتيني ديبالا بهذا الفيروس قبل أن ينفي اللاعب وناديه يوفنتوس الإيطالي هذه الأنباء.



