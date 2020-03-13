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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وكيل محمد صلاح ينفي إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

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ردّ رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح بشكل حاسم على شائعة إصابة مهاجم ليفربول بفيروس كورونا.

AFP

وغرّد عباس في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الجمعة: "كم هو مخجل نشر شيء حساس للغاية بدون معرفة أو مصدر".

وأضاف عباس أنّ مثل هذه الأخبار الزائفة هدفها فقط الحصول على النقرات، معتبراً هذا الشيء أمر مقزز ومرعب في ذات الوقت.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها فريقه 3-2 وودّع من خلالها المسابقة التي حمل لقبها في الموسم الفائت.

وانتشرت الكثير من الشائعات المرتبطة بإصابة بعض نجوم كرة القدم بفيروس كورونا وأبرزها تداول خبر إصابة الأرجنتيني ديبالا بهذا الفيروس قبل أن ينفي اللاعب وناديه يوفنتوس الإيطالي هذه الأنباء.


 

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