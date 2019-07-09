وكيل بوغبا يدافع عن لاعبه ويطالب بتفهم موقفه

وقال رايولا في اتصال هاتفي مع اذاعة "توك سبورت" البريطانية الثلاثاء "لم يقم اللاعب بأي أذى. لقد أظهر احتراما وحرفية عالية في جميع المجالات".

وأضاف "يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من المؤسف قيام بعض الاشخاص بانتقاده في غياب المعلومات الصحيحة. وقد خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

وتابع "نأمل ان نجد حلاً مرضيا لجميع الأطراف".

ويتواجد بوغبا حالياً في معسكر فريقه في جولته الأسترالية والآسيوية والتي بدأها في مدينة بيرث قبل الانتقال إلى سنغافورة وشنغهاي.

وسجل بوغبا 16 هدفاً الموسم المنصرم منها 13 هدفاً في الدوري لكنه واجه مشاكل كبيرة مع مدرب مانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم تألق في الفترة الأولى لتولي النرويجي أولي غونار سولشار منصبه قبل ان يتراجع مستواه مجدداً أواخر الموسم.



