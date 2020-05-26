وفاة باردو أسطورة مانشستر سيتي عن عمر 73 عاماً

وكان باردو أصغر لاعب على الإطلاق يخوض مباراة مع الفريق الأول لسيتي وذلك عام 1962 حين كان يبلغ من العمر 15 عاما و314 يوما.

وساهم باردو، الذي بدأ مسيرته في مركز المهاجم وأنهاها كمدافع، في تتويج سيتي بلقب الدوري عام 1968 وبكأس الاتحاد الإنكليزي في 1969 وسجل هدف الفوز بلقب كأس الرابطة عام 1970 في النهائي أمام وست بروميتش ألبيون.

وكان ضمن تشكيلة سيتي الفائزة بكأس أوروبا لأبطال الكؤوس عام 1970.

ونعى سيتي عبر موقعه على الانترنت باردو ووصفه ”بأحد أفضل لاعبيه في التاريخ“.

وقضى باردو مسيرته بأكملها في سيتي وخاض مباراته الأولى أمام برمنغهام سيتي كرأس حربة لكنه استقر بعد ذلك في مركز الظهير الأيسر.

واحتاج إلى عامين للتعافي بعد أن أصيب بكسر في الساق عقب تدخل مع جورج بيست أسطورة مانشستر يونايتد عام 1970 واعتزل في 1976 بعد خوض 380 مباراة سجل فيها 22 هدفا مع ناديه.

وقال كولن بيل زميله السابق بالفريق لموقع سيتي ”كان مدافعا مذهلا وأنا متأكد من أنه كان سيمثل منتخب إنكلترا لولا إصابته القوية عام 1970“.

ويلعب حفيده لاعب الوسط الصاعد تومي دويل في صفوف مانشستر سيتي حاليا.