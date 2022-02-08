وست هام يهزم واتفورد وينتزع المركز الرابع

ورفع وست هام رصيده إلى 40 نقطة بعد أن حقق الفوز الثاني عشر مقابل 4 تعادلات و8 هزائم.

نيوكاسل يتخلص من منطقة الهبوط

وواصل نيوكاسل صحوته وتخلص من منطقة الهبوط مؤقتا عندما عكَّر فرحة ضيفه إيفرتون مع مدربه الجديد فرانك لامبارد بالفوز عليه 2-1.

وكان ايفرتون البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة حيث سجل المدافع جمال لاسيلز بالخطأ في مرمى فريقه (36)، لكن أصحاب الأرض ردوا بعد دقيقة واحدة وبالطريقة ذاتها حيث سجل المدافع مايسون هولغايت التعادل بالخطأ في مرمى فريقه.

ومنح لاعب الوسط الأسكتلندي راين فرايزر التقدم لنيوكاسل مطلع الشوط الثاني (56)، وعزز الوافد حديثا من أتلتيكو مدريد الإسباني المدافع كيران تريبيير بالهدف الثالث (80).

وهو الفوز الثاني تواليا لنيوكاسل والثالث هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 18 نقطة وصعد من المركز التاسع عشر قبل الأخير إلى السابع عشر بفارق نقطة واحدة أمام نوريتش سيتي الذي يستضيف كريستال بالاس الأربعاء.

في المقابل، مني ايفرتون بخسارته الرابعة تواليا والخامسة في مبارياته الست الاخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الفوز.

وكان ايفرتون يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري بقيادة لامبارد بعدما قاده الأخير الى الفوز على برنتفورد 4-1 في مباراته الأولى على رأس إدارته الفنية وقيادته إلى ثمن نهائي مسابقة الكأس.

وكانت المرة الاولى التي يعود فيها لامبارد الى التدريب في الدوري منذ أن أقاله فريقه السابق تشيلسي في 25 كانون الثاني/يناير 2021.

