وست هام يهزم واتفورد ويعزز حظوظه في البقاء

وحسم وست هام يونايتد نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ميكايل أنطونيو (6) والتشيكي توماس سوتشيك (10) وديكلان رايس (36)، قبل أن يقلص واتفورد الفارق مطلع الشوط الثاني عبر تروي ديني (49).

وهو الفوز الثاني على التوالي لوست هام يونايتد والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 37 نقطة وفك الشراكة مع واتفورد الذي مني بخسارته الثامنة عشرة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن بورنموث واستون فيلا صاحبي المركزين الأخيرين المؤديين إلى الدرجة الأولى بعدما بات نوريتش سيتي أول الهابطين بخسارته أمام وست هام برباعية نظيفة السبت.

وبات وست هام يونايتد الذي ارتقى إلى المركز الخامس عشر بفارق الاهداف امام برايتون، بحاجة الى نقطة واحدة في مباراتيه المتبقيتين ضد مضيفه الفريق السابق لمدربه الإسكتلندي ديفيد مويز مانشستر يونايتد الاربعاء المقبل، وضيفه استون فيلا في المرحلة الاخيرة في 26 الحالي.

في المقابل، يلعب واتفورد مع ضيفه مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل ضيفا على آرسنال في 26 الحالي.

وبكر وست هام يونايتد بالتسجيل عبر أنطونيو الذي استغل كرة من الإسباني بابلو فورنالس ارتطمت بالمدافع الدولي البلجيكي كريستيان كاباسيلي وتهيأت أمامه داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بين ساقي الحارس بن فوستر (6).

وهو الهدف التاسع لأنطونيو هذا الموسم والخامس في المباراتين الأخيرتين بعد رباعيته في مرمى نوريتش سيتي في المرحلة الماضية.

وأضاف المدافع سوتشيك الهدف الثاني بارتماءة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من جارود بوين تابعها بقوة على يمين الحارس فوستر (10).

وعزز ديكلان رايس بتسديدة قوية بيمناه من الجهة اليسرى من 25 مترا اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فوستر

(36).

وقلص ديني الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من القائم الأيسر للحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي بعد تسديدة للمالي عبدواللاي دوكوريه (49).