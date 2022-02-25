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الدوري الإنكليزي الممتاز

وست هام يمنح لاعبه الأوكراني يارمولينكو قسطاً من الراحة بعد الغزو الروسي

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مُنح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو، لاعب وست هام الإنكليزي، قسطًا من الراحة بسبب حالته النفسية في أعقاب غزو روسيا لبلاده، وفق ما أعلن مدربه الاسكتلندي ديفيد مويز الجمعة.

AFP


أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس العنان لغزو واسع النطاق لأوكرانيا أسفر عن مقتل العشرات وتشريد ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

وُلد يارمولينكو (32 عامًا) في روسيا من والدين أوكرانيين انتقلا إلى بلده الأم عندما كان طفلا.

بعد غيابه عن تويتر لأكثر من عامين، عاد الخميس ليغرّد "صلّوا من أجل أوكرانيا. لا للحرب".

وسيغيب لاعب دينامو كييف السابق عن مباراة وست هام ضد ضيفه وولفرهامبتون في الدوري الأحد بعد أن قرّر مويز أن يمنحه قسطًا من الراحة.

وقال الاسكتلندي خلال المؤتمر الصحافي "ليس في حال جيدة، منحناه قسطًا من الراحة لبضعة أيام. سنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدته. إنها حقًا أوقات صعبة له ولعائلته".

وتابع "تحدثت معه أمس وكان غاضبًا، وهذا أمر طبيعي. نأمل أن تظل عائلته بأمان".

في السياق ذاته، قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون إنه سيتحدث مع مدافعه الأوكراني فيتالي ميكولينكو قبل أن يقرّر ما إذا كان في الحالة الذهنية السليمة للمشاركة في مباراة السبت ضد مانشستر سيتي.

كتب ميكولينكو (22 عامًا) في منشور على إنستغرام الخميس أنه يسمع "القلق في صوت والديّ اللذين يبحثان عن فرصة لحماية نفسيهما".

قال لامبارد "إنه بخير. لقد تحدّثت إليه، والنادي أيضًا. يحظى بكل الدعم الذي يمكننا تقديمه له...قرار ما إذا كان سيلعب أم لا سنقرّره سويًا".

أما لاعب مانشستر سيتي أولكسندر زينتشينكو الذي انتقد بوتين بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون جاهزًا للموقعة في "غوديسون بارك" بعد الحديث مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

قال غوارديولا عن لاعبه الذي شارك في تظاهرة منددة بالغزو في وسط مانشستر الخميس "تحدثنا معه. هذه الأخبار الرئيسية اليوم في جميع أنحاء العالم وهذا مصدر قلق، لكن أولكسندر شاب قوي بشكل لا يصدق. الأمر ليس سهلا. لكن أمس في التدريبات كان رائعًا. إنه مستعد للعب إذا كان عليه ذلك".

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