وقال رئيس النادي ديفيد سوليفان في بيان "لقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح تماشياً مع طموحاتنا هذا الموسم"، مضيفاً "شعرنا بخيبة أمل كبيرة باتخاذنا هذا القرار. مانويل رجل نبيل وكان من دواعي سروري العمل مع شخص مثله".

وكان بيليغريني المدرب السابق لريفر بلايت الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني (2009-2010) ومانشستر سيتي (2013-2016) والذي توج معه باللقب عام 2014، مهدداً بالإقالة منذ أسابيع عدة بسبب النتائج المخيبة حيث حقق خمسة انتصارات فقط هذا الموسم.

وكان بيليغريني استلم مهامه في الفريق اللندني عام 2018 بهدف قيادته إلى المسابقات القارية.

وأنفق وست هام يونايتد أموالاً كثيرة في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه خصوصاً الفرنسي سيباستيان هالير (40 مليون) والإسباني بابلو فورنالس (28 مليون يورو)، وكان مرشحاً للمنافسة مع الستة الأوائل.

وبعد بداية واعدة، تراجعت نتائج الفريق ليجد نفسه في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة ومهدداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

ويملك وست هام مباراة مؤجلة أمام ليفربول المتصدر.

