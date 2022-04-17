وست هام يفرط بنقطتين وفوز مثير لنيوكاسل

وقبل خمس مراحل على ختام الموسم، يجد النادي اللندني نفسه في المركز السابع برصيد 52 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جاره توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي خسر بدوره السبت أمام ضيفه برايتون 0-1.

وأنهى فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز، الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله الهولندي فاوت فيخهورست في الدقيقة 33.

وكادت أن تتعقد الأمور أكثر، إلا أن الإيفواري ماكسويل كورنيه فوَّت على بيرنلي فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين بعدما أهدر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة (1+45).

وبدا وست هام في طريقه الى الهزيمة الثانية عشرة هذا الموسم لو لم ينقذه التشيكي توماش سوتشيك بهدف التعادل في الدقيقة 74.

ولو نجح وست هام في الوصول مجدداً الى شباك ضيفه القابع في المركز الثامن عشر، لكان على بعد نقطتين من المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال.

وساد قلق في استاد لندن منتصف الشوط الأول، بعد إصابة بدت خطيرة لآشلي ويستوود بعد احتكاك مع لاعب وستهام نيكولا فلاشيتش ما أدى لتوقف المباراة 9 دقائق، لكن اللاعب خرج ملوحاً لفريقه على محفة وتابع تلقي العلاج.

وخلافاً لمنافسيه الآخرين على البطاقة الرابعة الأخيرة، يملك وست هام فرصة أخرى للتأهل الى دوري الأبطال من بوابة الفوز بلقب مسابقة "يوروبا ليغ" التي وصل إلى دورها نصف النهائي بفوزه على ليون الفرنسي خارج ملعبه 3-صفر إياباً بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وسيلتقي في دور الأربعة، المقرر في 28 الحالي ذهاباً على أرضه والخامس من أيار/مايو إياباً، مع إينتراخت فرانكفورت الألماني الذي أقصى برشلونة الإسباني بالفوز عليه إياباً 3-2 في "كامب نو" بعد التعادل ذهاباً 1-1.

وضمن نيوكاسل إلى حد كبير بقاءه في الدوري الممتاز بابتعاده بفارق 12 نقطة عن منطقة الخطر، وذلك بعد فوزه القاتل على ضيفه ليستر سيتي 2-1 بفضل البرازيلي برونو غيمارايش الذي أدرك التعادل في الدقيقة 30، بعدما افتتح أديمولا لوكمان التسجيل للضيوف (19)، ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبحسب "أوبتا" للاحصاءات، لم يسجل نيوكاسل هدف الفوز في هذا الوقت المتأخر من المباراة منذ موسم 2006-2007.

وكانت الهزيمة هامشية بالنسبة لليستر سيتي، لأنه بعيد عن منطقتي الخطر والمنافسة على المشاركة القارية الموسم المقبل، إذ يحتل المركز التاسع بأربعين نقطة.

