وست هام يغلب وولفرهامبتون ويدخل صراع الأبطال

وارتقى الفريق اللندني إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن جاره تشيلسي الذي تراجع الى المركز الخامس.



وإذا كان مانشستر سيتي ضمن البطاقة الأولى المؤهلة إلى المسابقة القارية الموسم وكذلك الأمر بالنسبة إلى جاره يونايتد الذي يبتعد بفارق مريح عن صاحب المركز الخامس، فإن الصراع على البطاقتين الأخيرتين يشهد منافسة حامية الوطيس بين أكثر من فريق بينها أيضاً ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي وتوتنهام.

وضرب وست هام بقوة بتقدمه بثلاثة أهداف حملت توقيع جيسي لينغارد الذي سار بالكرة مراوغاً مدافعين قبل أن يسددها زاحفة داخل شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو بعد مرور 6 دقائق.

وتألق لينغارد في صفوف وست هام منذ إعارته إليه في سوق الانتقالات الشتوية قادماً من مانشستر يونايتد بتسجيل هدفه السادس في 8 مباريات خاضها بالوانه، علماً بأنه عاد أيضاً إلى صفوف منتخب بلاه مؤخراً أيضاً.

ثم أضاف الأرجنتيني بابلو فورنالس الهدف الثاني 14 وجارود بوين الثالث بتمريرة من لينغارد (38) بعد دقيقتين من نزوله بديلاً لميكايل انطونيو، قبل أن يرد البلجيكي لياندر دندونكر لأصحاب الارض قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة من كرة رأسية.

وقلص وولفرهامبتون الفارق إلى هدف واحد عندما سجل له مهاجمه الشاب البرتغال فابيو سيلفا الهدف الثاني (68) من دون ان يتمكن بعدها من تعديل النتيجة.

والفوز هو الأول لوست هام على وولفرهامبتون في عقر دار الأخير منذ آب/أغسطس عام 2009.