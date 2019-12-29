وست هام يعلن تعيين ديفيد مويز مدرّباً للفريق

أعلن نادي وست هام الإنكليزي الأحد تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز بدلاً من التشيلي مانويل بيليغريني المقال من منصبه السبت إثر خسارة الفريق أمام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي.

ووقع مويز عقداً لمدة 18 شهراً وسيخوض الفريق بإشرافه أول مباراة رسمية ضد بورنموث في الأول من كانون الثاني/يناير في الدوري المحلي.

وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 أشهر خلال موسم 2017-2018 عندما انقذه من الهبوط.

وقال مويز (55 عاماً) "أشعر بالفخر بعودتي إلى وست هام، لكن الأهم أنني أتطلع لمعرفة ماذا يمكن بوسعي أن أفعل من أجل هذا الفريق وتحقيق الانتصارات مع هذه المجموعة من اللاعبين".

وأضاف "أعتقد بأن الفريق يضم مجموعة أفضل حالياً مما كانت عليه عندما توليت المهمة في الفترة الأولى. المهمة الأولى على المدى القصير هو تحقيق الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط قبل النظر نحو المستقبل".

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) December 29, 2019

ويحتل وست هام الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة محلياً، المركز السابع عشر مع 19 نقطة ويتهدده الهبوط إلى مصاف الدرجة الأولى.

وسبق لمويز أن أشرف على تدريب أندية إيفرتون (2002-2013)، مانشستر يونايتد (2013-2014) ثم ريال سوسييداد الإسباني (2014-2015) وسندرلاند (2016-2017).