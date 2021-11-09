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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

وست هام يعلن تعرض مدافعه أوغبونا لإصابة قوية

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قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن قلب الدفاع أنجيلو أوغبونا تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال الفوز 3-2 على ليفربول مطلع الأسبوع.

Reuters

وأضاف وست هام في بيان أن الأشعة التي أجريت يوم الاثنين كشفت عن المشكلة في ركبة أوغبونا اليمنى مشيرا إلى أن الدولي الإيطالي بدأ بالفعل برنامج إعادة التأهيل.

وقال ريتشارد كولينغ رئيس الفريق الطبي في النادي: "بعد استبداله في أعقاب حادث منفصل أدى إلى إصابته بجرح فوق عينه شعر أنجيلو ببعض الألم في ركبته لذلك قمنا بفحصه للتأكد من مدى خطورة الإصابة.

"أظهر الفحص بعض الأضرار في الرباط الصليبي الأمامي وقد بدأ اللاعب بالفعل برنامج إعادة التأهيل. سيتقابل أنجيلو مع طبيب آخر هذا الأسبوع لنحصل على صورة أكثر وضوحاً عن الفترة الزمنية للتعافي".

وتقدم وست هام للمركز الثالث في الدوري الممتاز بعد الفوز يوم الأحد على ليفربول منهياً مسيرة الريدز الخالية من الهزائم والممتدة منذ 25 مباراة في كافة المسابقات.

وسيلتقي فريق المدرب ديفيد مويس في المباراة المقبلة مع وولفرهامبتون في 20 تشرين الثاني / نوفمبر عقب التوقف الدولي.
 
 

وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز أنجيلو أوغبونا
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