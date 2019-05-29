وست هام يستغني عن كارول وأدريان

وساعد كارول، الذي انضم إلى وست هام على سبيل الإعارة من ليفربول في 2012، النادي الصاعد حديثا وقتها على الاحتفاظ بوجوده في الأضواء قبل أن ينتقل بشكل نهائي في العام التالي.

وقال ديفيد سوليفان وديفيد غولد رئيسا النادي بالمشاركة في بيان "قدم أندي وأدريان خدمات جليلة لوست هام منذ انضمامهما ونشكرهما على اخلاصهما والتزامهما. "كلاهما قدم لنا ولمشجعينا لحظات لا تنسى سواء بأهداف من ركلات خلفية مزدوجة وضربات رأس رائعة مثلما يفعل أندي أو من خلال تصديات هائلة لركلات جزاء في حالة أدريان".

وسيغادر سمير نصري لاعب وسط منتخب فرنسا السابق، الذي خاض ست مباريات مع وست هام عقب الانضمام له في يناير/كانون الثاني بعد قضاء عقوبة إيقاف بسبب المنشطات، النادي مع المهاجم الإسباني توني مارتينيز.

وأنهى وست هام موسم 2018-2019 في المركز العاشر برصيد 52 نقطة من 38 مباراة.