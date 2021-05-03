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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وست هام يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم بيرنلي

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استعاد وست هام، مفاجأة الموسم، نغمة الانتصارات بعد خسارتين توالياً إثر تغلبه على مضيفه بيرنلي 2-1 الاثنين في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

وأنعش الفريق اللندني آماله في المشاركة في دوري الابطال بعد ان رفع رصيده الى 58 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي يخوض مباريات غاية في الصعوبة في المراحل الأخيرة أبرزها ضد مانشستر سيتي المتصدر نهاية الاسبوع القادم. كما يلتقي ايضا ليستر الثالث وارسنال واستون فيلا فيما يخوض وست هام مباريات أسهل بكثير على الورق.

كان بيرنلي السّباق الى افتتاح التسجيل بواسطة هدافه النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة.

لكن أصحاب الارض لم ينعموا بالهدف لأكثر من دقيقتين لأن ميكايل أنتونيو أدرك التعادل مستغلا تمريرة من التشيكي فلاديمير كوفال. ثم أضاف انتونيو الهدف الثاني في الدقيقة 29. 

وكان وست هام خسر أمام نيوكاسل 2-3 وامام جاره تشيلسي صفر-1 في مباراتيه الأخيرتين.
 

وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز بيرنلي
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