وست هام يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم بيرنلي

وأنعش الفريق اللندني آماله في المشاركة في دوري الابطال بعد ان رفع رصيده الى 58 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي يخوض مباريات غاية في الصعوبة في المراحل الأخيرة أبرزها ضد مانشستر سيتي المتصدر نهاية الاسبوع القادم. كما يلتقي ايضا ليستر الثالث وارسنال واستون فيلا فيما يخوض وست هام مباريات أسهل بكثير على الورق.

كان بيرنلي السّباق الى افتتاح التسجيل بواسطة هدافه النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة.

لكن أصحاب الارض لم ينعموا بالهدف لأكثر من دقيقتين لأن ميكايل أنتونيو أدرك التعادل مستغلا تمريرة من التشيكي فلاديمير كوفال. ثم أضاف انتونيو الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وكان وست هام خسر أمام نيوكاسل 2-3 وامام جاره تشيلسي صفر-1 في مباراتيه الأخيرتين.

