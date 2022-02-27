وست هام يدخل مجدداً صراع دوري الأبطال



ورفع وست هام رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس متخلفاً بفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد الرابع، بيد أن أرسنال صاحب المركز السادس (45 نقطة) يملك ثلاث مباريات مؤجلة.



واستعاد وست هام نغمة الانتصارات بعد تعادلين توالياً ضد ليستر سيتي (2-2) ونيوكاسل (1-1)، بالفوز على وولفرهامبتون ملحقاً بالأخير ثاني هزيمة له على مدى ثلاثة أيام في العاصمة لندن، بعد سقوطه الدراماتيكي أمام أرسنال 1-2 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.



وارتدى لاعبو وست هام قميص زميلهم الأوكراني أندري يارمولينكو تعاطفاً مع بلاده بعد الغزو الروسي عليها قبل ثلاثة أيام في حين منح النادي اللاعب الأوكراني إجازة خاصة بسبب الوضع الأمني في بلاده.



في المقابل، رفع لاعبو ولفرهامبتون يافطة كتب عليه "لا للحرب" على قمصانهم خلال فترة الإحماء أيضاً.



ووجد وست هام صعوبة أمام فريق يعرف عنه تنظيمه الدفاعي لكنه نجح في إيجاد الثغرة عندما مرر الجامايكي ميكايل أنتونيو كرة باتجاه التشيكي توماس سوتشيك ليتابعها الأخير داخل الشباك (59).



ورمى ولفرهامبتون بثقله لإدراك التعادل لكن هجماته كانت خجولة ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.