وست هام يخطف النقاط من ميدان نيوكاسل ويسجل بداية قوية بقيادة بن رحمة

استهل أصحاب الأرض المباراة بطريقة جيدة وافتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي السابق كالوم ويلسون بكرة رأسية مستغلاً تمريرة من الن سانت ماكسيم بعد مرور 5 دقائق.

بيد أن وست هام أدرك التعادل عن طريق الظهير الايسر أرون كريسويل بتمريرة عرضية تابعت طريقه نحو الشباك (10).

ثم تقدم نيوكاسل مجدداً بهدف رأسي لجايكوب مورفي غير المراقب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

ورد وست هام الذي حقق نتائج لافتة الموسم الماضي وحل في المرتبة السادسة متقدماً على فريقي شمال لندن توتنهام وأرسنال، بقوة على مدى 13 دقيقة في منتصف الشوط الثاني حيث ادرك له صانع العابه الجزائري سعيد بن رحمة التعادل بكرة رأسية من مسافة قريبة مستغلا تمريرة عرضية من ميكايل انتونيو (53).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف عندما أعاق مورفي الأرجنتيني بابلو فورنالس داخل المنطقة، فتصدى حارس نيوكاسل فريدي وودمان لركلة انتونيو لكن التشيكي توماس سوتشيك تابع الكرة المرتدة داخل الشباك مانحا التقدم 3-2 لفريقه (64).

ووجه وست هام ضربة قاضية لنيوكاسل بالعودة في المباراة بتسجيله الهدف الرابع عن طريق أنتونيو بعد تمريرة أمامية متقنة من بن رحمة (66).





