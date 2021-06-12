وست هام يجدد التعاقد مع مويز

وكان مويز انضم إلى فريق شرق لندن منتصف موسم 2019-2020 ونجح في انقاذه من الهبوط الى المستوى الثاني، قبل أن يقوده إلى المركز السادس في نهاية الموسم الفائت والمشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، محققاً رقماً قياسياً من النقاط في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان مويز بدأ مسيرته في صفوف برستون نورث اند قبل ان ينتقل إلى إيفرتون حيث ساهم في تحقيق فريق مدينة ليفربول نتائج لافتة قبل أن يستلم تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لمواطنه السير أليكس فيرغوسون عام 2013. بيد أن تجربته مع الشياطين الحمر لم تكن ناجحة فأقيل من منصبه بعد 10 اشهر.

بعد تجارب غير ناجحة مع ريال سوسييداد الإسباني وسندرلاند الإنكليزي وفترة وجيزة أولى مع وست هام، نجح في تجربته الثانية مع الأخير.

وصرح مويز بعد تجديد عقده بالقول "أردت التواجد هنا لأنني سعيد. اتطلع قدماً لهذه الفرصة لمواصلة عملية البناء التي نجحت حتى الآن".

