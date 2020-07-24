وست هام يتعاقد التشيكي توماش سوتشيك

وسجل سوتشيك، الذي انضم إلى وست هام في كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الإعارة، ثلاثة أهداف في الدوري هذا الشهر لينجح فريق المدرب ديفيد مويز في ضمان البقاء في الدوري الممتاز قبل جولة واحدة على النهاية.

ولم يذكر النادي أي تفاصيل مالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن وست هام اتفق على دفع 19 مليون جنيه إسترليني (24.21 مليون دولار) إلى سلافيا براغ لضم لاعب الوسط المدافع البالغ عمره 25 عاماً.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن مويز قوله "يسعدني أن توماش وقع عقداً دائماً لتأمين مستقبله في النادي على المدى الطويل".

وأضاف:"عندما توليت المسؤولية تحدثنا عن الحاجة للاعب وسط آخر لمساعدة ديكلان رايس ومارك نوبل وأعتقد أنه كان مناسباً حقاً لنا".

وأردف: "إنه شاب رائع ويتمتع بقدرات بدنية جيدة للغاية. سجل بعض الأهداف المهمة لنا أمام تشيلسي ونيوكاسل وواتفورد".