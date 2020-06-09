واتفورد يمدّد عقد حارسه فوستر عامين إضافيين

ونشر النادي اللندني عبر حسابه على تويتر "الحارس بن فوستر وقع على عقد لمدة عامين مع واتفورد (...) خاض ابن الـ37 عاماً قرابة 150 مباراة خلال فترتين معنا".

ونجح الحارس الذي خاض ثماني مباريات مع منتخب بلاده، بالمحافظة على نظافة شباكه في تسع مناسبات هذا الموسم.

وعلى رغم أدائه الجيد مع واتفورد، إلا أنّ النادي يحتل المركز 17 في الترتيب متقدماً بفارق الأهداف فقط عن بورنموث الذي يحتل أول المراكز في منطقة الهبوط.

ويخوض واتفورد أولى مبارياته بعد العودة إثر توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد في 20 حزيران/يونيو على أرضه أمام ليستر سيتي، علماً أن بطولة البريميرلغ تستأنف نشاطها في17 من الشهر الحالي.