واتفورد يعزز دفاعه بالتعاقد مع كريغ دوسون

ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 5.5 مليون جنيه استرليني (6.96 مليون دولار) ويملك دوسون البالغ من العمر 29 عاماً خيار التمديد لعام آخر.

وسبق له اللعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما كما مثل الفريق البريطاني في ألعاب لندن 2012.

وخاض دوسون 153 مباراة في الدوري الممتاز قبل هبوط وست بروميتش في 2018.

وشارك دوسون في 45 مباراة في كل المسابقات ليقود وست بروميتش لبلوغ الأدوار الإقصائية للدرجة الثانية الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام أستون فيلا في الدور قبل النهائي.

وهو أول صفقة يبرمها خافي غارسيا مدرب واتفورد استعداداً للموسم الجديد حيث يسعى للبناء على المركز 11 الذي حققه الموسم الماضي.

وسيستهل واتفورد مشواره في موسم 2019-2020 أمام برايتون آند هوف ألبيون في 10 آب/أغسطس.



