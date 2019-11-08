واتفورد يحقق أول انتصاراته في الدوري الممتاز

غادر واتفورد المركز الأخير إثر انتصاره على مضيفه نوريتش سيتي 2-0 يوم الجمعة في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وجاء فوز واتفورد بفضل ثنائية من الإسباني دولوفيو مع الدقيقة الثانية، وكرة خادعة من البديل غراي (52).

وتمكن واتفورد من حفاظه على انتصاره الأول بعد خمس تعادلات في المسابقة، متجاوزاً طرد مدافعه البلجيكي كاباسيل إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (65).

وارتقى واتفورد للمركز قبل الأخير بـ8 نقاط بفارق نقطة عن نوريتش الذي بات أخيراً.

ولم يحقق نوريتش سيتي أي انتصار بعد فوزه على مانشستر سيتي حامل اللقب 3-2 في الرابع عشر من أيلول سبتمبر الفائت.