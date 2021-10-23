واتفورد رانييري يكتسح إيفرتون بينيتيز

وافتتح توم دايفيس التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة، بعد عرضية من ديماراي غراي من الجهة اليسرى.

وبعد عشر دقائق، أدرك النروجي جوشوا كينغ التعادل لواتفورد (13) عندما تابع كرة داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) للتأكد من صحته بعدما رفع حكم الخط راية التسلل.

وفي الشوط الثاني، أعاد البرازيلي ريشارليسون إيفرتون إلى المقدمة برأسية جميلة هز بها الشباك (63).

لكن عقب ذلك، انقلبت الأمور رأساً على عقب، لينهار إيفرتون تماماً وتتلقى شباكه أربعة أهداف متتالية.

فأدرك السلوفاكي يوراي كوكا التعادل لإيفرتون في الدقيقة 78، قبل أن يضيف كينغ الهدفين الثالث والرابع ويحرز الهاتريك (80، و87).

واختتم النيجيري إيمانويل دينيس مهرجان الأهداف لكتيبة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بالهدف الخامس (90+1).

وبهذه الخسارة، بقي إيفرتون مع 14 نقطة في المركز الثامن وأضاع فرصة الالتحاق بالمقدمة مؤقتاً، فيما ارتقى واتفورد إلى المركز الرابع عشر مع عشر نقاط.

وفي مباريات أخرى، تعادل ليدز يونايتد وولفرهامبتون 1-1، كما تعادل ساوثهامبتون مع بيرنلي 2-2.

