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الدوري الإنكليزي الممتاز

هيريرا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

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أعلن الإسباني أندير هيريرا اليوم السبت رحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي عقب نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

AFP

وأعلن اللاعب البالغ عمره 29 عاماً، والذي انضم من أتليتيك بيلباو في 2014، رحيله في رسالة عبر حساب النادي على تويتر.  

وقال الإسباني هيريرا أفضل لاعب في تشكيلة يونايتد عام 2017 “هناك حب للون الأحمر في قلبي وعرفت ذلك منذ أول مرة لعبت فيها هنا وفي اللحظة التي بدأت فيها ارتداء هذا القميص". 

وأردف هيريرا قائلاً: "يملك النادي مشجعين بالآلاف، يحترمون ويتذكرون كل لاعب كرة قدم. حصلت على مشاعر استثنائية عندما استمعت إلى الهتاف باسمي، شعرت بالفخر عندما قررت الجماهير أني كنت جزءاً من هذا التاريخ الرائع".  

وأضاف: "في كل مرة مثلت فيها هذا النادي وفي كل مباراة، وفي الانتصارات والهزائم، وحتى عندما لم يكن بوسعي المساعدة من داخل أرض الملعب أدركت ماذا يمثل هذا النادي".  

وختم هيريرا قائلاً "سأتذكر كل المباريات البالغ عددها حوالي 200 التي خضتها بهذا القميص لأن اللعب في أعظم ناد في إنكلترا منحني شرفاً كبيراً. شكراً على هذه السنوات الخمس الرائعة".  
               
              

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