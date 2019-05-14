هيريرا واثق من قدرة سولسكاير على استعادة ايقاع يونايتد

ويرى هيريرا (29 عاما)، المرتبط اسمه بالرحيل الى باريس سان جيرمان الفرنسي لعدم تجديد عقده بعد طلبه رفع راتبه الى 300 الف جنيه استرليني (388 الف دولار) اسبوعيا، ان شخصية سولسكاير الجيدة سيترجمها الفريق بمستويات أفضل على أرض الملعب في المستقبل.

وبعد بداية رائعة، اثر حلوله مؤقتا بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو في كانون الاول/ديسمبر الماضي، حقق فيها 14 انتصارا في 17 مباراة، خفت نجم سولسكاير بعد تثبيت عقده، اذ خسر 8 مرات في 12 مباراة لينهي موسمه في البريميرليغ بفارق 32 نقطة عن البطل وجاره اللدود مانشستر سيتي ويعجز عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

قال هيريرا "هو من أفضل الاشخاص الذين التقيتهم في كرة القدم. الجميع يحبه في غرفة الملابس. الجميع يريد القتال لأجله".

تابع "عندما تملك لاعبين وراءك ويريدون القتال لأجلك، تكون قد حققت جزءا من وظيفتك.. أثق في الكارما (تأثير النوايا على المستقبل) وانه اذا كنت شخصا جيدا وصادقا مع اللاعبين والجماهير، ستنجح الامور عاجلا ام اجلا".

أردف "أعتقد أن أولي هو الشخص المناسب لانه يمتلك النوعية والمعرفة لكنه أيضا رجل جيد وشخص رائع".

وإلى هيريرا، يتوقع ان يغادر "الشياطين الحمر" الظهير الاكوادوري انتونيو فالنسيا بعقد حر، فيما تحوم شكوك حول استمرار صانع اللعب الاسباني خوان ماتا، بطل العالم الفرنسي بول بوغبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبحسب صحيفة "دايلي ميرور"، يرغب سولسكاير بضم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي والمهاجم الايفواري نيكولا بيبي من ليل الفرنسي.

وأشارت الصحيفة ان كوليبالي سيكلف خزينة يونايتد أكثر من صفقة قدوم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الى ليفربول (75 مليون جنيه) فيما تقدر قيمة قدوم بيبي بـ45 مليون جنيه.

